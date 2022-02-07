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Зюле будет получать в Боруссии 10 млн евро в год
Бавария предлагала меньше
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
Защитник "Баварии" Никлас Зюле в следующем сезоне будет получать 10 миллионов евро после перехода в "Боруссию Дортмунд", сообщает Sport1.de. Стороны подпишут контракт на 4 года.
Директор "Баварии" Оливер Кан, следующим образом прокомментировал уход: "Есть определенные ограничения, которые мы не хотим игнорировать. Мы несем ответственность не только за спортивную, но и за экономическую сферу".
Также ранее сообщалось, что Никласа не устраивало отношение к нему со стороны руководства.
Мануэль Нойер высказался с сожалением об уходе защитника: "Нас всех раздражает, что уходит Никлас, нам будет его не хватать".
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