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Зюле будет получать в Боруссии 10 млн евро в год

Германия
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Бавария предлагала меньше

Зюле будет получать в Боруссии 10 млн евро в год

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

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Защитник "Баварии" Никлас Зюле в следующем сезоне будет получать 10 миллионов евро после перехода в "Боруссию Дортмунд", сообщает Sport1.de. Стороны подпишут контракт на 4 года.

Директор "Баварии" Оливер Кан, следующим образом прокомментировал уход: "Есть определенные ограничения, которые мы не хотим игнорировать. Мы несем ответственность не только за спортивную, но и за экономическую сферу".

Также ранее сообщалось, что Никласа не устраивало отношение к нему со стороны руководства.

Мануэль Нойер высказался с сожалением об уходе защитника: "Нас всех раздражает, что уходит Никлас, нам будет его не хватать".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Оливер Кан Никлас Зюле
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Источник:
sport1.de

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