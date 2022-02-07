Зюле будет получать в Боруссии 10 млн евро в год

Защитник "Баварии" Никлас Зюле в следующем сезоне будет получать 10 миллионов евро после перехода в "Боруссию Дортмунд", сообщает Sport1.de. Стороны подпишут контракт на 4 года.

Директор "Баварии" Оливер Кан, следующим образом прокомментировал уход: "Есть определенные ограничения, которые мы не хотим игнорировать. Мы несем ответственность не только за спортивную, но и за экономическую сферу".

Также ранее сообщалось, что Никласа не устраивало отношение к нему со стороны руководства.

Мануэль Нойер высказался с сожалением об уходе защитника: "Нас всех раздражает, что уходит Никлас, нам будет его не хватать".