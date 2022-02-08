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Следующий сезон станет первым за 57 лет, когда в защите "Баварии" не будет игрока сборной Германии

Германия
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Уход Зюле испортит статистику

Следующий сезон станет первым за 57 лет, когда в защите "Баварии" не будет игрока сборной Германии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Бавария" летом отпустит последнего защитника сборной Германии в "Боруссию Дортмунд". Следующий сезон "мюнхенцы" могут впервые начать без защитника национальной команды, за всю историю выступления в Бундеслиге.

"Бавария" поднялась в Бундеслигу в сезоне 1965-1966 и с тех пор в команде всегда был защитник сборной Германии, сообщает Bayern & Die Mannschaft.

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Напомним, что следующим летом, единственный защитник сборной Германии в составе "Баварии", Никлас Зюле, присоединится к "Боруссии Дортмунд". Новый клуб предложил игроку больше чем "мюнхенцы", а самого футболиста не устраивало отношение к нему со стороны руководства.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Никлас Зюле
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