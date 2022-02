Следующий сезон станет первым за 57 лет, когда в защите "Баварии" не будет игрока сборной Германии

"Бавария" летом отпустит последнего защитника сборной Германии в "Боруссию Дортмунд". Следующий сезон "мюнхенцы" могут впервые начать без защитника национальной команды, за всю историю выступления в Бундеслиге.

Since their promotion to the Bundesliga in 1965/66, Bayern have always had German international players in defense (Beckenbauer, Schwarzenbeck, Augenthaler, Babbel, Helmer, Linke, Lahm, Hummels, Boateng, Süle, etc). Next season could be the first time they have none [Bild]