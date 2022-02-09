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Бундеслигу могут начать проводить по системе плей-офф
Управляющие лица заинтересованы в более интересном турнире
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
В Бундеслиге вновь поднялась дискуссия о введении системы плей-офф, чтобы сделать турнир более интересным, сообщает Kicker. "Бавария" открыта к реформе.
The discussion about introducing a play-off system in the Bundesliga in order to bring back excitement to the title race has picked up speed again [Kicker] pic.twitter.com/FmWuDj4yU9— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 9, 2022
Новый генеральный директор Бундеслиги Доната Хопфен сказала Bild: "Конечно, лига была бы более привлекательной, если бы в ней было больше конкуренции вверху таблицы. Если мы поймем, что плей-офф поможет нам, тогда мы всерьез поговорим об этом".
Также о плей-офф-системе высказался директор "Баварии" Оливер Кан:
"Я думаю, интересно рассмотреть новые форматы, такие как плей-офф для Бундеслиги. С 2024 года в Лиге чемпионов также заработает новый формат, и мы возлагаем на него большие надежды.
Формат Бундеслиги с полуфиналами и финалами вызовет трепет у болельщиков. Так что имеет смысл рассмотреть такую идею. Мы в "Баварии" всегда открыты для новых идей".
Напомним, что чемпионство в Германии последние 9 лет выигрывала "Бавария". Последним чемпионом до гегемонии "мюнхенцев" становилась "Боруссия Дортмунд" в сезоне 2011/2012.
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