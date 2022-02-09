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Бундеслигу могут начать проводить по системе плей-офф

Германия
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Управляющие лица заинтересованы в более интересном турнире

Бундеслигу могут начать проводить по системе плей-офф

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

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В Бундеслиге вновь поднялась дискуссия о введении системы плей-офф, чтобы сделать турнир более интересным, сообщает Kicker. "Бавария" открыта к реформе.

Новый генеральный директор Бундеслиги Доната Хопфен сказала Bild: "Конечно, лига была бы более привлекательной, если бы в ней было больше конкуренции вверху таблицы. Если мы поймем, что плей-офф поможет нам, тогда мы всерьез поговорим об этом".

Также о плей-офф-системе высказался директор "Баварии" Оливер Кан:

"Я думаю, интересно рассмотреть новые форматы, такие как плей-офф для Бундеслиги. С 2024 года в Лиге чемпионов также заработает новый формат, и мы возлагаем на него большие надежды.

Формат Бундеслиги с полуфиналами и финалами вызовет трепет у болельщиков. Так что имеет смысл рассмотреть такую ​​идею. Мы в "Баварии" всегда открыты для новых идей".

Напомним, что чемпионство в Германии последние 9 лет выигрывала "Бавария". Последним чемпионом до гегемонии "мюнхенцев" становилась "Боруссия Дортмунд" в сезоне 2011/2012.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига плей-офф
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Источник:
kicker.de

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