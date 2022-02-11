Нагельсманн: Я расстроен, что Зюле уходит, но Бавария платит игроку зарплату до 30 июня

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман отреагировал на решение Никласа Зюле уйти в дортмундскую "Боруссию".

"Я расстроен, что Зюле уходит. Мне очень понравилось работать с ним. Конечно, я понимаю критику со стороны фанатов и слова о том, что ему больше не следует играть, но "Бавария" платит игроку зарплату до 30 июня. Он обладает необходимыми качествами и должен использовать их на поле ради нас", — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Напомним, Зюле перешёл в "Баварию" из "Хоффенхайма" в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 19 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.