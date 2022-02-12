Вот и замена Холанду. Боруссия Д предложила пятилетний контракт молодому 35-миллионному немцу

Нападающий австрийского "Зальцбурга" Карим Адейеми совсем скоро может одеть футболку дортмундской "Боруссии". "Пчелы" сделали трансфер форварда приоритетным после уже официального подписания Никласа Зюле. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Немецкий клуб предложил игроку контракт на пять лет. Дортмундцы уверены, что в ближайшее время договорятся с австрийцами о трансфере. Стороны согласовывают все детали соглашения.

Напомним, что нападающий Эрлинг Холанд, который близок к уходу из клуба летом, тоже перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга".

В составе "красных быков" Адейеми выступает с 2018 года. Он является воспитанником академии “Баварии”, однако профессиональную карьеру начал именно в Австрии. Всего в его активе 28 голов и 19 ассистов в 79 матчах за “Зальцбург”. Также Карим провел 1,5 сезона в аренде в составе "Лиферинга" (15+12). Отметим, что на его счету уже по одному голу и ассисту в трех поединках за сборную Германии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 35 млн евро.