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Вот и замена Холанду. Боруссия Д предложила пятилетний контракт молодому 35-миллионному немцу

Германия
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(1 голосов)

Путь такой же, как и у Эрлинга

Вот и замена Холанду. Боруссия Д предложила пятилетний контракт молодому 35-миллионному немцу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий австрийского "Зальцбурга" Карим Адейеми совсем скоро может одеть футболку дортмундской "Боруссии". "Пчелы" сделали трансфер форварда приоритетным после уже официального подписания Никласа Зюле. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Немецкий клуб предложил игроку контракт на пять лет. Дортмундцы уверены, что в ближайшее время договорятся с австрийцами о трансфере. Стороны согласовывают все детали соглашения.

Напомним, что нападающий Эрлинг Холанд, который близок к уходу из клуба летом, тоже перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга".

В составе "красных быков" Адейеми выступает с 2018 года. Он является воспитанником академии “Баварии”, однако профессиональную карьеру начал именно в Австрии. Всего в его активе 28 голов и 19 ассистов в 79 матчах за “Зальцбург”. Также Карим провел 1,5 сезона в аренде в составе "Лиферинга" (15+12). Отметим, что на его счету уже по одному голу и ассисту в трех поединках за сборную Германии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в 35 млн евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург Эрлинг Холанд Карим Адейеми
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Alle Garage (Харьков)
12.02.2022 в 11:45
Афигеваю с немецкого менеджмента. Боруссия постепенно выравнивается с Баварией в полноценный второй звездный топ-клуб Германии. Хотя сюда я бы ещё и Лейпциг причислил. Стоимость Дордмунда и РБЛ в районе 500-600 млн. При правильном менеджменте к этим гигантам могут присоединится Боруссия М, Баер, Айнтрахт и Вольфсбург, которые уже сейчас имеют команды по 300-400 млн. Огромную перспективу имеют также крупные города Берлин, Кёльн, Гамбург, Гельзеркирхен и т д.А ведь Украина сопоставима по территории с Германией, даже больше. Но нас 40 млн, а немцев 80 Вот такой (не) понятный парадокс..
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fato35
12.02.2022 в 11:37
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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