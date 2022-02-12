Бохум - Бавария 4:2. Новичок уничтожил чемпиона

Бундеслига, 22-й тур

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Бавария" 4:2

Голы: Антви-Аджей (14), Локадия (38, пен), Гамбоа (40), Хольтманн (44) – Левандовски (9, 75)

"Бохум": Эссер – Соарес, Ляйч, Белла-Кочап, Гамбоа (Стафилидис, 72) – Реджбечай (Машович, 90), Лосилла, Остерхаге – Хольтманн (Пантович, 80), Локадия (Польтер, 80), Антви-Аджей (Асано, 80)

"Бавария": Ульрайх – Эрнандес, Упамекано (Толиссо, 46), Зюле, Павар - Киммих – Коман (Забитцер, 75), Сане, Мюллер (Чупо-Мотинг, 64), Гнабри - Левандовски

Предупреждения: Гамбоа (58), Реджбечай (74) – Павар (90)

Выезд к новичку Бундеслиги "Бохуму" обернулся для "Баварии" разгромным поражением. Выходной Мануэля Нойера, помноженный на суицидальный перфоманс Дайо Упамекано и эксперименты Юлиана Нагельсманна, привели к тотальному провалу. "Несгибаемые" поймали кураж и четырежды забили в ворота "рекордмайстра" до перерыва, полностью оправдав своё прозвище. Чемпион от этих нокаутов так и не оправился, потерпев пятое поражение в кампании.

Хотя начинался матч для "Баварии" весьма сносно. Левандовски открыл счёт в дебюте встречи после комбинации с участием Комана и Мюллера, сходу оправдывая дерзкий замысел Нагельсманна – сегодня мюнхенцы по сути вышли с 4 атакующими хавбеками и одиноким Киммихом в опорной зоне. Правда, вскоре дыра в центре поля гостей начала давать о себе знать.

"Бохум" раз за разом выбегал в разящие контратаки, тут же сравняв счёт. Хольтманн убежал от Упамекано, вырезал на Антви-Аджея, и тот без проблем разобрался с Зюле и Ульрайхом. 1:1. На этом чудеса от Упамекано не закончились. Под конец тайма француз привёз пенальти, сыграв рукой в собственной штрафной. Напоследок Хольтманн пробросил мяч Дайо между ног и положил шикарный дальний удар. Между этими голами вместился ещё и гениальный проход Гамбоа – правый защитник тоже пробросил мяч между ног Коману, получил пас пяткой от партнёра, и идеально пробил в дальний угол шведой.

После перерыва Нагельсманн снял многострадального Упамекано и выпустил партнёра для Киммиха в центр поля, но "Бохум" сначала и не заметил перемен, дважды забив с офсайда на старте тайма. Постепенно "Бавария" наладила баланс и начала периодически создавать моменты у ворот Эссера. Другое дело, что и у ворот Ульрайха тоже временами было весело. Левандовски в итоге удалось отыграть один мяч, оформив дубль, но большего "Бавария" сегодня не заслужила.

4:2. "Бохум" добывает блестящую победу и лишний раз подтверждает, что борьбой за выживание их амбиции в Бундеслиге не ограничиваются. Команде Томаса Райса пришлось продать душу дьяволу за невероятную реализацию и парочку шедевров в первом тайме, но своей организованностью и страстью они это полностью заслужили. "Бавария" же получила отрезвляющую пощёчину перед Лигой Чемпионов, где их ждёт не менее заряженный "РБ Зальцбург". В Европе повторять таких ошибок никак нельзя.