Бундеслига. Волки съели орлов, Гладбах устроил перестрелку с Аугсбургом

Бундеслига, 22-й тур

Франкфурт, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" 0:2

Голы: Крузе (28, пен), Лукебакио (90+3)

"Айнтрахт": Трапп – Тута, Хинтереггер, Ндика – да Коста (Кнауфф, 70), Якич (Хрустич, 85), Соу, Ленц (Костич, 62) – Линдстрём, Камада (Хауге, 85) – Борре (Пасиенсия, 70)

"Вольфсбург": Кастельс – Лакруа, Борно, Брукс – Баку, Арнольд, Вранкс (Герхардт, 62), Руссийон (Штеффен, 72) – Крузе, Филипп (Лукебакио, 62) – Винд (Бялек, 90)

Предупреждения: Якич (69) – Брукс (43), Штеффен (90+6)

"Вольфсбург" постепенно приходит в себя. После трёх месяцев без побед "волки" взяли 6 очков в двух последних турах. И если обидеть "Гройтер" (4:1) может каждый, то с нынешним "Айнтрахтом" справиться непросто. Но "Вольфсбург" сумел это сделать, огорчив своего экс-наставника Оливер Гласнера.

"Айнтрахт" в родных стенах как всегда чудит. "Орлы" много владели мячом, били по воротам и здорово прессинговали. Но без провалов в обороне не обошлось, чем и воспользовались гости. Макс Крузе сходу начал приносить пользу новой команде, реализовав пенальти в середине первого тайма. Второго от Лукебакио пришлось ждать аж до 93-й минуты, но в этом промежутке "Айнтрахт" так и не создал реальной остроты у ворот Кастельса. 0:2. "Вольфсбург" всё ещё убог в атаке, но в защите в кои-то веки полный порядок. От них такой слаженности никто не видел с прошлого сезона.

Фрайбург, "Европа-Парк Штадион"

"Фрайбург" – "Майнц" 1:1

Голы: Петерсен (69) – Хак (30)

"Фрайбург" чудом отыгрался в домашнем матче против "Майнца". Имя этого чуда – Йонатан Буркардт. Капитан "бундестим" U-21 сегодня запорол три выхода сам на сам на общую сумму в 1.79 ожидаемых гола. Вся команда Кристиана Штрайха имеет меньший показатель. Но критиковать Буркардта не станем. Для форварда всегда важнее уметь найти свой момент, нежели его завершить.

А вот проходной двор у ворот "Фрайбурга" удивляет. Позиционная оборона всегда была одной из сильных сторон "орлов". Неудивительно, что у них всего одна победа в 5 последних турах. Такими темпами о лигочемпионовских мечтах придётся забыть. "РБ Лейпциг" уже вытеснил их из топ-4.

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" М – "Аугсбург" 3:2

Голы: Коне (30), Хофманн (46), Бенсебаини (67) – Яго (55), Финнбогасон (90+3)

"Боруссия" немного подправила турнирное положение, переиграв "Аугсбург" в результативном поединке. Отрыв от зоны вылета теперь составляет 4 очка, где как раз обитает их сегодняшний оппонент.

Бенсебаини триумфально вернулся с Кубка Африки - на счету вингбека гол и ассист. Также стоит похвалить Ади Хюттера за веру в Флориана Нойхауса и Алассана Плеа. Два самых кретивных игрока Гладбаха часто сидели на лавке из-за недостающей работоспособности. Зато с ними на поле "Боруссия" сразу приумножает свой атакующий потенциал. Сегодня у них по ассисту. Глянем, выпустит ли их Хюттер на соперников посерьёзнее.

Гройтер Фюрт, "Шпортпарк Ронхоф"

"Гройтер" – "Герта" 2:1

Голы: Хргота (1, 71, пен) – Гехтер (82)

"Гройтер" слегка запоздал с воскрешением. Команда Штефана Ляйтля в последних 5 турах набрал больше очков, чем за весь первый круг. Очередным успехом андердога стала победа над "Гертой". Главным героем встречи стал Бранимир Хргота, "Десятка" шокировал соперника голом на первых секундах, а затем по традиции не сплоховал при исполнении пенальти.

"Герта" из всех своих 26 ударов в гол конвертировал лишь один. 17-летний выпускник клуба Линус Гехтер положил дебютный мяч за берлинцев с углового. Но было слишком поздно. 2:1. "Герта" продолжает заигрывать с угрозой вылета, а задумки Тайфуна Коркута уже перестали давать результат.