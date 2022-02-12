  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нагельсманн: Заслуженная победа Бохума. Я слишком поздно сделал замены
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн: Заслуженная победа Бохума. Я слишком поздно сделал замены

Германия
(1 голосов)

Коуч мюнхенцев о поражении от новичка Бундеслиги

Нагельсманн: Заслуженная победа Бохума. Я слишком поздно сделал замены

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от "Бохума" в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги.

"Поздравляю "Бохум", они заслужили победу сегодня. Мы провели очень плохой первый тайм. У нас был план, и он не сработал, поэтому я не буду критиковать команду.

Мне нужно было реагировать и делать замены раньше. Второй тайм был лучше, но было уже поздно. Во втором тайме мы играли лучше, за исключением первых пары минут, когда мы чуть не пропустили пятый. Если бы мы забили раньше, было бы интереснее.

Я слишком поздно сделал замены. В конце концов, это была заслуженная победа "Бохума", – рассказал Нагельсманн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн Бохум (Германия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Bayern & Germany

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...