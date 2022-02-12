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Нагельсманн: Заслуженная победа Бохума. Я слишком поздно сделал замены
Коуч мюнхенцев о поражении от новичка Бундеслиги
Фото: Getty Images
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал
"Поздравляю "Бохум", они заслужили победу сегодня. Мы провели очень плохой первый тайм. У нас был план, и он не сработал, поэтому я не буду критиковать команду.
Мне нужно было реагировать и делать замены раньше. Второй тайм был лучше, но было уже поздно. Во втором тайме мы играли лучше, за исключением первых пары минут, когда мы чуть не пропустили пятый. Если бы мы забили раньше, было бы интереснее.
Я слишком поздно сделал замены. В конце концов, это была заслуженная победа "Бохума", – рассказал Нагельсманн.
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