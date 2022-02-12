Бундеслига, 22-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Штутгарт" 4:2

Голы: Диаби (41), Адли (52), Виртц (86), Шик (89) – Томаш (49, 88)

"Байер": Градецки – Баккер, Инкапье, Тапсоба, Фримпонг (Фосу-Менса, 90) - Демирбай (Арангис, 70), Андрих (Паласиос, 70) – Диаби (Аларио, 90), Виртц, Адли (Паулиньо, 74) - Шик

"Штутгарт": Мюллер - Соса, Ито, Мавропанос, Штенцель (Климович, 85) – Фюрих, Мангаля, Каразор, Эндо (Кулибали, 72), Мвумпа (Тибиди, 61) – Томаш

Предупреждения: Демирбай (45+1), Андрих (63), Баккер (83) - Эндо (51)

"Байер" продолжает штамповать победы в новом году, выиграв четвёртую игру кряду. На этот раз жертвой "фармацевтов" стал "Штутгарт". "Швабам" удавалось достойно сдерживать порывы хозяев до первого гола Муссы Диаби на 41-й минуте. После этого на поле завертелись атакующие карусели с обилием голевых моментов. В такой игре "Байеру" не ровня даже дортмундская "Боруссия", получившая от банды Сеоане 5 голов на "Сигнал Идуна Парк" в прошлом туре, что уж там "Штутгарт".

В первые полчаса встречи соперники по разу проверили каркас ворот друг друга. Шик запулил в штангу с острого угла, а Фюрих в ответ попал в перекладину Градецки после остроумно разыгранного аута. "Байер" с легкость зажимал гостей к своим воротам, но в стеснённых условиях им было сложно показать свою лучшую игру. Помог гол до перерыва. Диаби, сегодня блуждавший по всех ширине атаки (тепловая карта на скрине), получил качественную передачу от Андриха, проскочил одного, ещё троих положив на замахе, и с повторного удара таки прострел Мюллера. 1:0.

"Штутгарту" повезло оперативно сразу после перерыва – Тиагу Томаш отметил свой дебютный выход в старте голом. Не успели "швабы" обрадоваться своему счастью, как Адли его их лишил – у Демирбая наконец прошёл классный навес со стандарта после серии неудач в первой половине. Восстановив перевес, "Байер" продолжал терзать оборону гостей, хотя с голами пришлось подождать до самого финала.

Тут время петь оды Виртцу. На 85-й минуте Флориан по-мастерски пробил в одно касание и увеличил отрыв своей команды до двух мячей. А ещё через 4 минуты выдержал абсолютно гроссмейстерскую паузу, образовав тем самым маленький зазор для передачи на Шика на линию вратарской. Патрик такое не мажет, оформив свой 19-й гол в 19-ти матчах Бундеслиги. Ещё один мяч позволит впервые в карьере пробить отметку в два десятка.

Между этими двумя результативными действиями Виртца вместился второй гол Тиагу Томаша. 19-летний форвард проявил незаурядные бомбардирские инстинкты, подоспев на добивание в нужный момент. Но этого эпизода не было бы в природе, если бы Виртц не ошибся в прессинге в центре поля. Флориану ещё есть над чем работать, но его игровой интеллект и хладнокровие не могут перестать удивлять.

"Байер" провёл идеальный атакующий перфоманс, и продолжает подбираться к Дортмунду. Сегодня забили все игроки нападения, в очередной раз подчеркнув всю силу атаки этого коллектива. Шика намного пристальнее стали опекать в последние недели. На этом фоне Диаби забивает 5 мячей в 3 турах, при том, что и чех свои голы всё равно находит. Виртц не только раздаёт тонкие передачи на партнёров, но и сам активно проверяет оборону подключениями. Даже Адли может результативно голову подставить, если очень нужно. Неудержимая банда Сеоане. Главное, чтобы резко не сдали, как в середине осени. И тогда "Байер" и за серебро зацепиться может.