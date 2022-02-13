Нагельсманн: Тренеру не нужно кричать, когда команда пропускает четыре мяча к перерыву

Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн дал комментарий после поражения от "Бохума" (2:4) в матче Бундеслиги.

– Вы кричали на игроков в перерыве, или все прошло спокойно?

– Тренеру не нужно кричать, когда команда сидит в раздевалке "Бохума", пропустив четыре мяча к перерыву. Каждый игрок на таком уровне должен понимать, что этого было недостаточно.

– Почему вы выпустили лишь одного игрока на позицию 6-го номера и не поставили в старт Толиссо?

– Я не хотел жертвовать атакующим игроком. Мне пришлось бы оставить в запасе Комана, Гнабри, Левандовского, Мюллера или Сане при игре в четыре защитника. Поэтому мы приняли такое решение, – сказал Нагельсманн.