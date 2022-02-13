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Леманн: Месси и Роналду десять лет играли в каждом матче, Холанду нужно стремиться к этому

Германия
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Бывший немецкий вратарь оценил потенциал норвежца

Леманн: Месси и Роналду десять лет играли в каждом матче, Холанду нужно стремиться к этому

Goal

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Экс-голкипер дортмундской "Боруссии" и лондонского "Арсенала" Йенс Леманн поделился мыслями насчет нападающего "шмелей" Эрлинга Холанда.

"Очевидно то, что ты можешь считаться футболистом мирового уровня в том случае, если постоянно играешь. В этом аспекте ему надо прибавлять.

Я не знаю, можно ли его называть склонным к повреждениям, но сегодня он не играет с "Унион Берлин" из-за травмы. Он должен поработать над своим телом.

Месси и Роналду десять лет играли в каждом матче, то же касается Левандовского и Лама. Что касается Роналду, все мы думаем о том, как же здорово, что он ведет аскетичный образ жизни. Будучи молодым футболистом, я бы взял его за образец. Холанду нужно больше делать для себя самого", – сказал немец.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Йенс Леманн Эрлинг Холанд
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