Бундеслига. Хоффенхайм прервал серию неудач

Бундеслига, 22-й тур

Билефельд, "Рейн-Некар-Арена"

"Хоффенхайм" – "Арминия" 2:0

Голы: Хюбнер 22, Раттер 51

"Хоффенхайм" прервал серию неудач победой над "Арминией". Команда Себастьяна Хёнесса проиграла 3 последних матча, что существенно ударило по их позициям в борьбе за зону Лигу Чемпионов. Поэтому сегодняшние 3 очка очень важны.

"Арминия" в последние недели всерьёз затревожилась о вопросах выживания, ни разу не уступив в 5 последних турах и выбравшись из зоны вылета. 9 очков за этот отрезок против 13 за весь первый круг - существенный прогресс.

Несмотря на текущий расклад форм, "Хоффенхайм" выдал свой образцовый перфоманс и уверенно обеспечил себе результат. 25 ударов за игру, обстрелянные штанги и перекладины и два забитых мяча. В добавок ещё и качественная игра в обороне – у "Арминии" было мало шансов сегодня.

"Хоффенхайм" возвращается на победную тропу и вклинивается в компанию "РБ Лейпцига", "Фрайбург" и "Униона". У всех по 34 очка и позиции от 4-го по 7-ю.