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Дортмунд договорился об условиях личного контракта со звездой Зальцбурга

Германия
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Дортмунд договорился об условиях личного контракта со звездой Зальцбурга

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg

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"Боруссия" Дортмунд согласовала условия персонального контракта с нападающим "Зальцбурга" Каримом Адейеми, сообщает Transfer News Life со ссылкой на Sport1.de. Австрийская сторона просит 45 миллионов евро.

"Дортмунд", в свою очередь, предлагает 30 миллионов евро сразу и 5 в виде бонусов.

Карим в этом сезоне провел 31 матч за "Зальцбург", забил 18 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего немца в 35 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Карим Адейеми
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