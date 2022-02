Дортмунд договорился об условиях личного контракта со звездой Зальцбурга

"Боруссия" Дортмунд согласовала условия персонального контракта с нападающим "Зальцбурга" Каримом Адейеми, сообщает Transfer News Life со ссылкой на Sport1.de. Австрийская сторона просит 45 миллионов евро.

???? Karim Adeyemi and Dortmund are in total agreement over personal terms.



BVB are willing to pay €30M upfront + €5M bonus but RB Salzburg have asked for an offer of around €45M to sell the attacker.



(Source: Sport1) pic.twitter.com/WNT7wsLV1R