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Нагельсманн недоволен нехваткой трансферов от боссов Баварии

Германия
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Зимой мюнхенцы никого не купили

Нагельсманн недоволен нехваткой трансферов от боссов Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн недоволен трансферами мюнхенской клуба, а именно их отсуствием. В это зимнее окно немецкая команда не подписала ни одного игрока.

Местные СМИ сообщают, что недовольство Нагельсманна не такое большое, как было в свое время у экс-наставник Ханси Флика. Но все же 34-летнего специалиста раздражает трансферная политика "Баварии".

Прошлим летом мюнхенцы подписали двух футболистов "Лейпцига": атакующего полузащитника Марселя Забитцера и центрального защитника Дайо Упамекано.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
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