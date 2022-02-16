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Нагельсманн недоволен нехваткой трансферов от боссов Баварии
Зимой мюнхенцы никого не купили
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн недоволен трансферами мюнхенской клуба, а именно их отсуствием. В это зимнее окно немецкая команда не подписала ни одного игрока.
Местные СМИ сообщают, что недовольство Нагельсманна не такое большое, как было в свое время у экс-наставник Ханси Флика. Но все же 34-летнего специалиста раздражает трансферная политика "Баварии".
Прошлим летом мюнхенцы подписали двух футболистов "Лейпцига": атакующего полузащитника Марселя Забитцера и центрального защитника Дайо Упамекано.
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