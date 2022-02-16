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Левандовский: Люди не смотрят матчи целиком - только обзоры. Если нападающий не забивает, то это замечают в первую очередь

Германия
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Поляк негодует на массовое восприятие игры форварда

Левандовский: Люди не смотрят матчи целиком - только обзоры. Если нападающий не забивает, то это замечают в первую очередь

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский поделился мыслями насчет роли нападающего в современных тенденциях игры.

"Роль нападающего нельзя сводить лишь к голам. Работа на партнеров по команде, движение, забегания, создание пространств, которые позволяют найти слабые места в обороне соперника... Современный футбол – это умение сочетать все эти аспекты как с мячом, так и без него.

Статистика играет важную роль, ведь мы знаем, что нападающих постоянно сравнивают друг с другом. В первую очередь от них ждут голов. Если они не забивают, то их незамедлительно критикуют.

Сегодня люди уже не смотрят матчи целиком – только обзоры или нарезки. Так что если нападающий не забивает, то это замечают в первую очередь. Это бросается в глаза раньше, чем все остальные аспекты игры", – рассказал поляк.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Goal.com

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