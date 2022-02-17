Мюллер стал игроком месяца в Бундеслиге

Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер стал лучшим игроком чемпионата Германии в январе. Об этом обьявил сайт Бундеслиги.

За прошлий месяц 32-летний немец отыграл 3 матча в рамках национального первенства, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 ассиста.

В голосовании во внимание принимались голоса болельщиков и экспертов, а также лична статистика футболистов.