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Мюллер стал игроком месяца в Бундеслиге

Германия
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Томас забил гол и оформил три результативные передачи в январе

Мюллер стал игроком месяца в Бундеслиге

Twitter Bundesliga

Новина українською

Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер стал лучшим игроком чемпионата Германии в январе. Об этом обьявил сайт Бундеслиги.

За прошлий месяц 32-летний немец отыграл 3 матча в рамках национального первенства, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 ассиста.

В голосовании во внимание принимались голоса болельщиков и экспертов, а также лична статистика футболистов.

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В статье: Томас Мюллер Бундеслига
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Источник:
Bundesliga

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