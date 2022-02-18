Шик стал вторым после Левандовского игроком, забившим 20+ голов в топ-5 чемпионатах

Нападающий "Байера" Патрик Шик забил в матче против "Майнца"(1:0, первый тайм). Этот гол стал 20 в Бундеслиге для чешского нападающего.

Players to have reached 20+ goals in Europe's top five leagues this season:



▪️ Robert Lewandowski

▪️ Patrik Schick pic.twitter.com/270Uk9hb00 — GOAL (@goal) February 18, 2022

Больше Шика в этом сезоне среди топ-5 лиг забил только Левандовский – 26 голов.

Шик проводит за "Байер" 24 матч, отметившись 20 голами и отдав 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 40 миллионов евро.