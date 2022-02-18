  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Шик стал вторым после Левандовского игроком, забившим 20+ голов в топ-5 чемпионатах
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шик стал вторым после Левандовского игроком, забившим 20+ голов в топ-5 чемпионатах

Германия
(1 голосов)

Уйдет летом в топ-клуб?

Шик стал вторым после Левандовского игроком, забившим 20+ голов в топ-5 чемпионатах

Фото: twitter.com/bayer04_en

Новина українською

Нападающий "Байера" Патрик Шик забил в матче против "Майнца"(1:0, первый тайм). Этот гол стал 20 в Бундеслиге для чешского нападающего.

Больше Шика в этом сезоне среди топ-5 лиг забил только Левандовский – 26 голов.

Шик проводит за "Байер" 24 матч, отметившись 20 голами и отдав 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 40 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Байер (Леверкузен) Майнц Патрик Шик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...