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Шик стал вторым после Левандовского игроком, забившим 20+ голов в топ-5 чемпионатах
Уйдет летом в топ-клуб?
Фото: twitter.com/bayer04_en
Нападающий "Байера" Патрик Шик забил в матче против "Майнца"(1:0, первый тайм). Этот гол стал 20 в Бундеслиге для чешского нападающего.
Players to have reached 20+ goals in Europe's top five leagues this season:— GOAL (@goal) February 18, 2022
▪️ Robert Lewandowski
▪️ Patrik Schick pic.twitter.com/270Uk9hb00
Больше Шика в этом сезоне среди топ-5 лиг забил только Левандовский – 26 голов.
Шик проводит за "Байер" 24 матч, отметившись 20 голами и отдав 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 40 миллионов евро.
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