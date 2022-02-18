Бундеслига, 23-й тур

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Байер" 3:2

Голы: Кариколь (57), Боэтиюс (84), Ингвартсен (88) – Шик (35), Аларио (84)

"Майнц": Центнер – Ниакате, Хак, Белль – Кариколь, Кор (Боэтиюс, 82), Штах (Баррейру, 90), Видмер – Ли Джэ Сон (Штегер, 69), Буркардт (Бургзорг, 82) – Онисиво (Ингвартсен, 82)

"Байер": Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та, Фримпонг – Демирбай (Арангис, 72), Андрих – Диаби, Виртц, Адли (Паулиньо, 71) – Шик (Аларио, 49)

Предупреждения: Кариколь (66), Ингвартсен (90+5) – Адли (31), Демирбай (56)

"Майнц" нанёс "Байеру" первое поражение в новом году благодаря блестящему камбеку в последние 10 минут. "Фармацевты" в очередной раз подтвердил статус самой эффективной атаки Бундеслиги, найдя свои два гола даже при малом количестве моментов, но этого оказалось мало. Бо Свенссон на финише перевернул игру двумя удачными заменами, и "карнавальники" забрали справедливую победу.

"Майнц" с первых минут дал понять гостям, что трудностей им не миновать. Они расшибались в лепёшку, порой даже буквально, когда опорнику Доминику Кору разбили нос, но не давали опасной атаке "фармацевтов" почти никаких шансов разбежаться. Эффективный прессинг практически остановил "Байер", который за первые 45 минут нашёл лишь две возможности для ударов против 9 у хозяев.

Но Патрику Шику не понадобился даже полноценного момента, чтобы впервые в карьере преодолеть рубеж в 20 голов за сезон. Чех хитро открылся между линий и пробил издали – ничего не обещающий удар после рикошета от Ниакате залетел в противоположный угол от Центнера. 0:1. Несправедливый итог тайма, но таков футбол.

Во второй половине фортуна забрала должок. Сначала Шик ушёл с поля с повреждением, а за ним хозяева дважды ошарашили "Байер" со стандартов. Кариколь сравнял счёт прямым ударом со штрафного, а за ним отличился и Онисиво. Правда второй мяч пришлось отменить из-за офсайда неудачливого Ниакате. Стоит ли говорить, что оба штрафных заработал неугомонный Кор.

"Байер" страдал, но умудрился вновь повести в счёте. Лукас Аларио воспользовался редкой неразберихой в штрафной "карнавальников" и положил всего второй гол в сезоне. 16 минут до финального свистка и незаслуженный, но перевес. Всё было в руках "фармацевтов", но им не удалось удержать даже ничейного результата.

На 82-й минуте Бо Свенссон проводит две замены, и спустя 6 минут безумного штурма ворот Градецки "Майнц" уже повёл в счёте. Свежие Боэтиюс и Ингвартсен перевернули все с ног на голову. Первому удался просто безумный удар слёту, а датчанин достиг своего уже в рабоче-крестьянской манере – выцарапал мяч в штрафной, словно речь о двором футболе, и коряво закатил в нижний угол ворот. 3:2.

"Майнц" благодаря характеру и крутой игре поднимается на 7-ю позицию. "Байер" же сегодня напомнил о своем прозвище 20-летней давности. "Неверкузен" снова подтвердил статус самой эффективной атаки лиги (+13 относительно xG), дважды вёл в счёте, но остался без очков. В такой ситуации Сеоане остаётся лишь надеяться на скорейшее восстановление Шика.