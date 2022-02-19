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Бундеслига. Ветер перемен не спас волков, стандартный Фрайбург
"Волки" снова вернулись к поражениям, "Хоффе" остаётся в топ-4
Фото: Getty Images, автор – Alexander Hassenstein
Бундеслига, 23-й тур
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" 1:2
Голы: Винд (36) – Ларсен (73), Крамарич (78)
Зимний новичок "Вольфбурга" Йонас Винд мог принести команде третью победу кряду в Бундеслиге, открыв счёт в матче против "Хоффенхайма" в образцовой контратаке. Однако этого лёгкого порыва ветра перемен для очередной виктории "волкам" не хватило. В концовке Ларсен сравнял счёт шикарным ударом через себя. Вслед за этим в игру вступил Андрей Крамарич, забив свой первый мяч с октября и принёс "Хоффе" 3 очка.
"Вольфсбург" подаёт явные признаки ментального выздоровления, но игровые проблемы остаются всё теми же – позиционные атаки напрочь отсутствуют, защита снова надёжна, но выдерживать долговременный натиск "волки" не могут. "Хоффенхайм" же неожиданно вернулся в топ-4, опередив "Фрайбург" по разнице мячей.
Аугсбург, "WWK Арена"
"Аугсбург" – "Фрайбург" 1:2
Голы: Грегорич (16) – Петерсен (4), Н. Шлоттербек (26)
"Фрайбург" продолжает бой за Лигу Чемпионов, обыграв на выезде "Аугсбург". Ветеран "орлов" Нильс Петерсен отметил свой дебютный выход в стартовом составе голом уже на четвёртой минуте, но вскоре Михаэль Грегорич сравнял счёт. Команда Кристиана Штрайхта не долго думала и вновь вышла вперёд в середине первого тайма. Сработало главное оружие "Фрайбурга" – стандарты. Центрбек Нико Шлоттербек забил третий мяч в кампании ударом головой.
После этого гости больше не давали "Аугсбург" вернуться в игру, надёжно держа оборону в последний час поединка. 1:2. "Фрайбург" сравнивается с "Хоффенхаймом" по очкам, тоже выиграв свой выездной матч. Завтра в их компанию может вклиниться "РБ Лейпциг", если справится с "Гертой" в Берлине.
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Бохум" 1:1
Голы: Белла-Кочап (56, автогол) – Лёвен (90+4, пен)
Билефельд, "Шюко-Арена"
"Арминия" – "Унион" 1:0
Гол: Окугава (53)
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