Бундеслига. Ветер перемен не спас волков, стандартный Фрайбург

Бундеслига, 23-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Хоффенхайм" 1:2

Голы: Винд (36) – Ларсен (73), Крамарич (78)

Зимний новичок "Вольфбурга" Йонас Винд мог принести команде третью победу кряду в Бундеслиге, открыв счёт в матче против "Хоффенхайма" в образцовой контратаке. Однако этого лёгкого порыва ветра перемен для очередной виктории "волкам" не хватило. В концовке Ларсен сравнял счёт шикарным ударом через себя. Вслед за этим в игру вступил Андрей Крамарич, забив свой первый мяч с октября и принёс "Хоффе" 3 очка.

"Вольфсбург" подаёт явные признаки ментального выздоровления, но игровые проблемы остаются всё теми же – позиционные атаки напрочь отсутствуют, защита снова надёжна, но выдерживать долговременный натиск "волки" не могут. "Хоффенхайм" же неожиданно вернулся в топ-4, опередив "Фрайбург" по разнице мячей.

Аугсбург, "WWK Арена"

"Аугсбург" – "Фрайбург" 1:2

Голы: Грегорич (16) – Петерсен (4), Н. Шлоттербек (26)

"Фрайбург" продолжает бой за Лигу Чемпионов, обыграв на выезде "Аугсбург". Ветеран "орлов" Нильс Петерсен отметил свой дебютный выход в стартовом составе голом уже на четвёртой минуте, но вскоре Михаэль Грегорич сравнял счёт. Команда Кристиана Штрайхта не долго думала и вновь вышла вперёд в середине первого тайма. Сработало главное оружие "Фрайбурга" – стандарты. Центрбек Нико Шлоттербек забил третий мяч в кампании ударом головой.

После этого гости больше не давали "Аугсбург" вернуться в игру, надёжно держа оборону в последний час поединка. 1:2. "Фрайбург" сравнивается с "Хоффенхаймом" по очкам, тоже выиграв свой выездной матч. Завтра в их компанию может вклиниться "РБ Лейпциг", если справится с "Гертой" в Берлине.

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Бохум" 1:1

Голы: Белла-Кочап (56, автогол) – Лёвен (90+4, пен)

Билефельд, "Шюко-Арена"

"Арминия" – "Унион" 1:0

Гол: Окугава (53)