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Битва Боруссий. Дортмунд – Гладбах. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 20.02.2022
Команд разделяют целых 20 очков
Фото: Goal.com / Автор: неизвестен
Бундеслига, 23-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Дортмунд – "Боруссия" Менхенгладах 18:30
Трансляция – Megogo
Дортмунд
С середины декабря предсказать результат матча Дортмунда проще простого. Они без конца чередуют победы с поражениями. Выпадают из общей картины лишь две победы кряду в начале 2022-го года над "Айнтрахтом" (2:3) и "Фрайбургом" (5:1), а так всё однозначно. Обыграли "Гройтер" (3:0) – проиграли "Герте" (3:2). Проиграли "Санкт-Паули" (2:1) в Кубке – сделали "Хоффе" (2:3) на выезде. Между победой над "Унионом" в прошлом туре были две унизительные победы дома – от "Байера" (2:5) и от "Рейнджерс" (2:4) в ЛЕ. Теперь пришло время снова побеждать.
В последнее время Дортмунду приходится обходиться без их фронтмена Эрлинга Холанда, и это здорово спутало карты Марко Розе. Без норвежца БД лишилась бешеной конвертации моментов, и на первый план вышла оборона, а вернее настоящая катастрофа вместо неё. 9 пропущенных в двух последних домашних играх не дадут соврать – Загаду и Аканджи забили по автоголу и привезли по пенальти в этих матчах, но проблема глубже – в защите Дортмунда отсутствуют даже какие-то базовые вещи.
Гладбах
Гладбаху тоже особо нечем хвастать – недаром за 22 тура они отстали от тёзок на целых 20 очков. В последний раз Дортмунд так сильно оторвался от второй "Боруссии" в сезоне 2018/19, но тогда "жёлто-черные" боролись за чемпионство до самого финиша. А тут "жеребцы" просто взяли и провалились в бездну – а вернее на 13-ю позицию.
В прошлом туре БМ в кои-то веки удалось выиграть, перестреляв "Аугсбург" (3:2). А в начале года Гладбах по классике разобрался с "Баварией" (1:2), хоть те и были с ослабленным составом. Но между этими викториями был мрак. И если луз от "Виктории" Кёльн в товарняке (2:3) – это ещё нормально, как и поражение нынешнему "Байеру" (1:2), то разгромное поражение от второголигового "Ганновера" (3:0) в Кубке – такое не лезет ни в какие ворота. Разве что ворота бедолаги Кобеля в последние недели.
Менхенгладах страдает от плохой реализации, ужасной игрой в защите на стандартах и постоянных индивидуальных привозов в обороне. А ещё от Адольфа Хюттера, захватившего кресло главного тренера, и которому кажется уже давно пора на выход.
Личные встречи
В чемпионате "Боруссии" встречались 55 раз. У Дортмунда 30 побед против 13 у Гладбаха. Ещё 12 матчей завершились вничью. Менхенгладбах выиграл две последние встречи в Бундеслиге, хотя до этого Дортмунд одолевал тёзок 11 раз кряду.
Статистика и факты
- Ройс, Азар, Дауд и Шульц – экс-игроки Гладбаха. Хофманн и Гинтер в свою очередь раньше бегали за Дортмунд
- 18-летний Беллингем проведёт 50-й матч в Бундеслиге. Его дебют также пришелся на игру с Гладбахом
- Дортмунд забивал минимум 2 гола в последних 11 домашних матчах Бундеслиги
- Гладбах – единственная команда, которая не позволила Дортмунду забить в их последних 54 матчах в Бундеслиге
- Хофманн проводит самый результативный сезон в карьере (8 голов)
Ориентировочные составы
Дортмунд: Кобель – Джан, Хуммельс, Загаду, Геррейру – Дауд, Витсель, Беллингем – Брандт, Мален, Ройс
Гладбах: Зоммер – Гинтер, Фридрих, Эльведи – Лайнер, Коне, Нойхаус, Бенсебаини – Хофманн, Плеа – Эмболо
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Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Дортмунд – Гладбах от UA-Футбол
Даже по меркам Бундеслиги это будет безумный матч. Дортмунд должен забирать победу, но сначала команды устроят неадекватную перестрелку. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 2.22. Будь здоровы Холанд и Штиндль, можно было бы замахнуться и на 4.5.
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