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Мюллер: Месси взял Золотой мяч, потому что за победителя голосуют журналисты
Немец раскритиковал прошогодний выбор
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о том, справедливо ли Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" 2021 года:
"Мы знаем, что победителя определяют голосованием журналистов. Кто набрал больше голосов, тот побеждает. Поэтому победил Месси.
Но у нас в Мюнхене другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает Роберт Левандовски. А в Египте многие считают Салаха лучшим, это нормально.
Я могу это понять, потому что все хотят, чтобы победил представитель их страны или команды. То же самое относится и к южноамериканским болельщикам и журналистам, которые видели Месси на Кубке Америки.
У каждого есть любимый игрок, но в футболе главное не индивидуальные призы, а то, что происходит на поле", – сказал Мюллер.
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