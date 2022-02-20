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Мюллер: Месси взял Золотой мяч, потому что за победителя голосуют журналисты

Германия
(2 голосов)

Немец раскритиковал прошогодний выбор

Мюллер: Месси взял Золотой мяч, потому что за победителя голосуют журналисты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о том, справедливо ли Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" 2021 года:

"Мы знаем, что победителя определяют голосованием журналистов. Кто набрал больше голосов, тот побеждает. Поэтому победил Месси.

Но у нас в Мюнхене другое мнение, потому что мы каждый день видим, как играет и забивает Роберт Левандовски. А в Египте многие считают Салаха лучшим, это нормально.

Я могу это понять, потому что все хотят, чтобы победил представитель их страны или команды. То же самое относится и к южноамериканским болельщикам и журналистам, которые видели Месси на Кубке Америки.

У каждого есть любимый игрок, но в футболе главное не индивидуальные призы, а то, что происходит на поле", – сказал Мюллер.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (4)
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fato44
20.02.2022 в 15:40
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Zonder (Днепр)
20.02.2022 в 15:24
Правильно все сказал.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.02.2022 в 14:16
Щас, начнёт тебе Новая Зеландия справедливо рассматривать кандидатов!
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0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
20.02.2022 в 13:31
Ні про що
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0
-2


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