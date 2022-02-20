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Бавария – Гройтер 4:1. Неоднозначный разгром аустайдера

Германия
(1 голосов)

Нагельсманн перевернул игру после перерыва

Бавария – Гройтер 4:1. Неоднозначный разгром аустайдера

Фото: FC Bayern Munich

Новина українською

Бундеслига, 23-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Гройтер" 4:1

Голы: Левандовски (46, 82), Грисбек (61, автогол), Чупо-Мотинг – Хргота (42)

"Бавария": Ульрайх – Ричардс (Чупо-Мотинг, 46), Эрнандес (Зюле, 53), Упамекано, Павар – Толиссо (Гнабри, 25), Киммих – Сане (Ваннер, 87), Мюллер, Забитцер (Рока, 86) – Левандовски

"Гройтер": Линде – Иттер, Виргевер, Грисбек, Мейерхефер – Кристиансен – Тилльман, Сегуин (Грин, 69) – Дудзяк – Хргота (Пулулу, 69), Левелинг (Бауэр, 62)

Предупреждения: Левандовски (45), Киммих (88) – Бауэр (80)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Гройтер Фюрт
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