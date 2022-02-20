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Беллингем – второй самый молодой игрок в истории, сыгравший 50 матчей в Бундеслиге

Германия
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Уступил только игроку Байера

Беллингем – второй самый молодой игрок в истории, сыгравший 50 матчей в Бундеслиге

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Джуд Беллингем вышел в стартовом составе "Боруссии Дортмунд" в матче против "Боруссии Менхенгладбах". Это его 50 появление на поле в составе команды. В возрасте 18 лет и 236 дней, он стал вторым самым молодым игроком в истории Бундеслиги, кому удалось этого достигнуть.

Самый молодой – Флориан Виртц из леверкузенского "Байера" - он сыграл 50 матч в лиге в 18 лет и 226 дней. Третий в рейтинге одноклубник Беллингема Джованни Рейна, достигший этой планки в возрасте 18 лет и 261 дня.

В этом сезоне Беллингем сыграл в 20 матчах Бундеслиги, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов. В "Боруссию" Джуд перешел в 16 лет из "Бирмингема" за 23 миллиона евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джованни Рейна Джуд Беллингем Флориан Виртц
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