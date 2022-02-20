Бундеслига, 23-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Боруссия" М 6:0

Голы: Ройс (26, 81), Мален (32), Вольф (70), Мукоко (74), Джан (90+1, пен)

Дортмунд: Кобель – Джан, Хуммельс, Загаду (Понгранчич, 42) – Азар (Вольф, 68), Дауд, Беллингем, Геррейру (Шульц, 68) – Рейна (Брандт, 30), Мален (Мукоко, 68), Ройс

Гладбах: Зоммер – Гинтер, Фридрих (Тюрам, 46), Эльведи – Лайнер (Скалли, 67), Коне (Крамер, 78), Нойхаус, Бенсебаини – Хофманн, Плеа – Эмболо

Предупреждения: Загаду (12), Дауд (35) – Бенсебаини (14)

"Боруссия" Дортмунд на своём поле уничтожила тёзок из Менхенгладбаха. По иронии судьбы главным героем встречи стал капитан "шмелей" Марко Ройс, поучаствовавший в первых 5 голах в ворота своего бывшего клуба. Дортмунд громко ответил на последние провалы, но немалую роль в этом сыграл катастрофичный перфоманс их сегодняшних соперников.

Впрочем, игра началась с острого момента именно у ворот хозяев, когда Кобель с огромным трудом перевёл мяч на угловой после удара Коне. Это подарило надежду на интригу, но в середине первого тайма она испарилась. Марко Ройс и Донни Мален проявили завидную синергию, организовав по голу друг для друга. Сначала Ройс добил мяч в ворота после удара нидерландского форварда, а затем Донни забил с передачи капитана. 2:0 к перерыву.

Адольф Хюттер однако надежд на результат не терял, и в перерыве выпустил в атаку Маркуса Тюрама вместо защитника Марвина Фридриха. Это решение стало роковым – после него хозяев было уже не остановить, а Гладбах потерял и намёк на игровой баланс. Марко Розе в свою очередь освежил игру выходами на поле Мукоко и Вольфа, и в последние 20 минут Дортмунд просто глумился над соперником.

Ройс отдал по голевой передаче на Вольфа и Мукоко, а потом и сам оформил дубль. Но лучше всего Ройс проявил себя уже в компенсированное время, когда не стал отбирать мяч у Джана при исполнении пенальти, позволив партнёру забить самому. 2+3 от его величества Ройса, 6:0 для Дортмунда. Прекрасный результат для лучшей из "Боруссий", но значит ли это, что они не провалятся уже в следующем туре? Нет. А вот в неудачах Гладбаха, пока Хюттер всё ещё работает в клубе, почему-то сомневаться не приходится.