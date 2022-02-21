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Бавария - Гройтер Фюрт 4:1. Видео голов и обзор матча

Германия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бавария - Гройтер Фюрт, чемпионат Германии, 20 февраля 2022

Бавария - Гройтер Фюрт 4:1. Видео голов и обзор матча

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вашему вниманию видео обзор матча Бавария – Гройтер Фюрт, которые встречались в 23-м туре немецкой Бундеслиги. Аутсайдер забил первым – перед перерывом реализовав штрафной. Но во втором тайме мюнхенцы взялись за дело и забили четыре раза. Дубль на счету Левандовского теперь в активе Роберта 26 голов в текущем чемпионате.

Бундеслига, 23-й тур
20 февраля. Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" – "Гройтер Фюрт" 4:1
Голы: Левандовский (46, 82), Грисбек (61, автогол), Чупо-Мотинг (90+1) – Хргота (42)

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Гройтер Фюрт (Фюрт)
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