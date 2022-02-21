Бавария - Гройтер Фюрт 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария – Гройтер Фюрт, которые встречались в 23-м туре немецкой Бундеслиги. Аутсайдер забил первым – перед перерывом реализовав штрафной. Но во втором тайме мюнхенцы взялись за дело и забили четыре раза. Дубль на счету Левандовского теперь в активе Роберта 26 голов в текущем чемпионате.

Бундеслига, 23-й тур

20 февраля. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Гройтер Фюрт" 4:1

Голы: Левандовский (46, 82), Грисбек (61, автогол), Чупо-Мотинг (90+1) – Хргота (42)