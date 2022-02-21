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Источник: Мюллер сдал положительный тест на коронавирус

Германия
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Немец выбывает на неопределенный срок

Источник: Мюллер сдал положительный тест на коронавирус

Фото: twitter.com/FCBayernEN

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bayern & Germany.

Последний раз немец болел ковидом год назад.

В этом сезоне Томас провел за "Баварию" 33 матча, забил 10 голов и отдал 22 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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