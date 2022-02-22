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Хави Мартинес: П**** Ренату Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь

Германия
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Испанец принял участие в подкасте о сексуальной жизни

Хави Мартинес: П**** Ренату Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь

Фото: twitter.com/LOSC_EN

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Бывший полузащитник "Баварии" Хави Мартинес принял участие в подкасте популярного ютубера Mostopapi, чтобы открыто обсудить половую жизнь. "Ренату Саншеш – это безумие", – приводит его слова Marca.

"В "Баварии" у меня было много партнеров разных цветов кожи, и это было безумие.

Ренату Саншеш – это безумие. Я не тот, кто всех разглядывает в раздевалке, но п***с Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь", – сказал бывший хавбек "Баварии".

Напомним, что Хави Мартинес и Ренату Саншеш пересекались в "Баварии" с 2016 по 2019 годы.

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен)
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Источник:
marca.com

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