Хави Мартинес: П**** Ренату Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь

Бывший полузащитник "Баварии" Хави Мартинес принял участие в подкасте популярного ютубера Mostopapi, чтобы открыто обсудить половую жизнь. "Ренату Саншеш – это безумие", – приводит его слова Marca.

"В "Баварии" у меня было много партнеров разных цветов кожи, и это было безумие.

Ренату Саншеш – это безумие. Я не тот, кто всех разглядывает в раздевалке, но п***с Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь", – сказал бывший хавбек "Баварии".

Напомним, что Хави Мартинес и Ренату Саншеш пересекались в "Баварии" с 2016 по 2019 годы.