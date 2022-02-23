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"Свободу Украине" - Bild заменил рекламу Газпрома на форме Шальке на проукраинский слоган

Германия
Обновлено
(4 голосов)

"Диктаторы используют спорт как красивый фон для своих грязных дел"

"Свободу Украине" - Bild заменил рекламу Газпрома на форме Шальке на проукраинский слоган

bild.de

Новина українською

Известное немецкое издание "Bild" завило, что больше не будет демонстрировать рекламное изображение логотипа российского "Газпрома" на футболках "Шальке".

Вместо лого будет красоваться надпись "Свободу Украине!".

Данный перформанс Bild буддет сохранять "до особого распоряжения".

"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину.

Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся и танки. Триада ужасов!

"Шальке" и УЕФА пытаются выкрутится с мягкими объяснениями типа "Нам нет дела до путинской политики"...

Путин вторгается в соседнюю страну и отказывает ей в праве на существование, все границы меняются. Диктаторы используют спорт как красивый фон для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться равнодушным, пока Путин готовит войну", – сказано в сообщении издания.

"Свободу Украине" - Bild заменил рекламу Газпрома на форме Шальке на проукраинский слоган - изображение 1
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В статье: Шальке (Гельзенкирхен)
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Источник:
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Комментарии (12)
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fato47
23.02.2022 в 18:37
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0
0
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B_person (Амстердам)
23.02.2022 в 18:29
Очень трогательно, сразу мультик вспомнил
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0
-1
Мрійник (Куп'янськ)
23.02.2022 в 18:25
Нарешті, а Шальке не дарма був фаворитом гітлера
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+3
0
avatar
B_person (Амстердам)
23.02.2022 в 18:34
Очень сомнительный комплимент, надеюсь это не твой кумир?
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0
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
23.02.2022 в 18:47
В Амстердамі люблять Путіна?
0
0
avatar
B_person (Амстердам)
23.02.2022 в 18:49
В Амстердаме люди далеки от политики и не знают где находится Украина, но многие немцы очень эмоционально о нем отзываются, как только услышат его имя
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2022 в 17:43
"Нам нет дела до путинской политики, нам есть дело до путинских денег."
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+3
-1
Ипать кротоф (Киев)
23.02.2022 в 17:37
Там мокшани прийняли клуб з днр з футзалу в свій чемп. Чи це не привід дискваліфікувати рашку зі всіх змагань?
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+11
0
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B_person (Амстердам)
23.02.2022 в 18:39
Здравствуйте, я из страны любви, и у нас доступны все виды наслаждения, но что означает "Ипать кротоф" и как вы это осуществляете чисто физически?
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0
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
23.02.2022 в 18:46
Це не про тих кротів, це про людей, які "кроти"
0
0
Thiirane2 (Днепр)
23.02.2022 в 17:29
Welcome to hell, kozlomordian bastards!
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+6
-2
La Scala (Milano)
23.02.2022 в 18:34
Russi- merda
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+1
0


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