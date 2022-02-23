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"Свободу Украине" - Bild заменил рекламу Газпрома на форме Шальке на проукраинский слоган
"Диктаторы используют спорт как красивый фон для своих грязных дел"
bild.de
Известное немецкое издание "Bild" завило, что больше не будет демонстрировать рекламное изображение логотипа российского "Газпрома" на футболках "Шальке".
Вместо лого будет красоваться надпись "Свободу Украине!".
Данный перформанс Bild буддет сохранять "до особого распоряжения".
"Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину.
Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся и танки. Триада ужасов!
"Шальке" и УЕФА пытаются выкрутится с мягкими объяснениями типа "Нам нет дела до путинской политики"...
Путин вторгается в соседнюю страну и отказывает ей в праве на существование, все границы меняются. Диктаторы используют спорт как красивый фон для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться равнодушным, пока Путин готовит войну", – сказано в сообщении издания.
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