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Холанд не успеет восстановиться до матча с Рейнджерсом
У игрока травма
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд пропустит ответый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рейнджерс". Об этом пишет Rangersnews.uk.
Норвежец не играет с ноября из-за мышечного повреждения. С понедельника футболист приступил к тренировкам, но он не успевает полностью восстановится к ближайшему поединку.
Напомним, что матч "Рейнджерс" – "Боруссия" Д состоится в четверг, 24 февраля.
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