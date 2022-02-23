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Холанд не успеет восстановиться до матча с Рейнджерсом

Германия
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У игрока травма

Холанд не успеет восстановиться до матча с Рейнджерсом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд пропустит ответый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рейнджерс". Об этом пишет Rangersnews.uk.

Норвежец не играет с ноября из-за мышечного повреждения. С понедельника футболист приступил к тренировкам, но он не успевает полностью восстановится к ближайшему поединку.

Напомним, что матч "Рейнджерс" – "Боруссия" Д состоится в четверг, 24 февраля.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Рейнджерс (Глазго) Эрлинг Холанд
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