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УЕФА молчит, в то время как Газпром все ещё один из главных спонсоров ЕВРО 2024

Германия
(1 голосов)

Российская госкорпорация – один из крупнейших спонсоров европейского футбола

УЕФА молчит, в то время как Газпром все ещё один из главных спонсоров ЕВРО 2024

Фото: twitter.com/EURO2024

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Депутат Европарламента Виола фон Крамон высказалась за досрочный созыв Исполнительного комитета. "УЕФА придется принять все меры для сдерживания войны", – приводит её слова Sportschau.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон призывает к созыву специального заседания Исполнительного комитета, которое не планировалось проводить до 22 марта.

"УЕФА придется принять все меры для сдерживания войны, даже если они могут навредить.

"У спорта и УЕФА есть множество вариантов: разорвать спонсорские контракты с "Газпромом" на чемпионат Европы в Германии, исключить российских чиновников из комитетов и не допустить проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге", – говорит фон Крамон.

В то же время временный директор Футбольной ассоциации Германии, а также член Исполнительного комитета УЕФА Райнер Кох заявил: "Это очень сложная ситуация, которая может меняться ежечасно, и, конечно, мы все за ней следим".

Будет ли он обращаться в УЕФА по поводу спонсорства "Газпрома"?

"На данный момент речь идет об обеспечении мира во всем мире, потому что это гораздо важнее, чем футбол. УЕФА сообщит о любых последствиях для футбола, если это будет необходимо", – подытожил Кох.

Напомним, что 22 февраля РФ официально признала так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

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В статье: УЕФА Исполком УЕФА война с Россией Виола фон Крамон Райнер Кох
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Источник:
sportschau.de

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Комментарии (4)
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dalexx (Украина)
23.02.2022 в 23:21
Разогнать эту уефу и создать новую организацию, РФ вообще не принимать)
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0
-1
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Виталий1981 (Україна)
23.02.2022 в 22:01
Ну ми ж не негри і не пі....си. От якби негра на полі назвали негром - вже б УЄФА давно придумала сотню покарань. А тут всього лише війна якась...
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+4
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
23.02.2022 в 21:58
Бабло вирішує все
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+2
-1
Morphyk7 (Черновцы)
23.02.2022 в 21:53
А что им деньги вернуть?
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0
-1


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