УЕФА молчит, в то время как Газпром все ещё один из главных спонсоров ЕВРО 2024

Депутат Европарламента Виола фон Крамон высказалась за досрочный созыв Исполнительного комитета. "УЕФА придется принять все меры для сдерживания войны", – приводит её слова Sportschau.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон призывает к созыву специального заседания Исполнительного комитета, которое не планировалось проводить до 22 марта.

"УЕФА придется принять все меры для сдерживания войны, даже если они могут навредить.

"У спорта и УЕФА есть множество вариантов: разорвать спонсорские контракты с "Газпромом" на чемпионат Европы в Германии, исключить российских чиновников из комитетов и не допустить проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге", – говорит фон Крамон.

В то же время временный директор Футбольной ассоциации Германии, а также член Исполнительного комитета УЕФА Райнер Кох заявил: "Это очень сложная ситуация, которая может меняться ежечасно, и, конечно, мы все за ней следим".

Будет ли он обращаться в УЕФА по поводу спонсорства "Газпрома"?

"На данный момент речь идет об обеспечении мира во всем мире, потому что это гораздо важнее, чем футбол. УЕФА сообщит о любых последствиях для футбола, если это будет необходимо", – подытожил Кох.

Напомним, что 22 февраля РФ официально признала так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.