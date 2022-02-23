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УЕФА молчит, в то время как Газпром все ещё один из главных спонсоров ЕВРО 2024
Российская госкорпорация – один из крупнейших спонсоров европейского футбола
Фото: twitter.com/EURO2024
Депутат Европарламента Виола фон Крамон высказалась за досрочный созыв Исполнительного комитета. "УЕФА придется принять все меры для сдерживания войны", – приводит её слова Sportschau.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон призывает к созыву специального заседания Исполнительного комитета, которое не планировалось проводить до 22 марта.
"УЕФА придется принять все меры для сдерживания войны, даже если они могут навредить.
"У спорта и УЕФА есть множество вариантов: разорвать спонсорские контракты с "Газпромом" на чемпионат Европы в Германии, исключить российских чиновников из комитетов и не допустить проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге", – говорит фон Крамон.
В то же время временный директор Футбольной ассоциации Германии, а также член Исполнительного комитета УЕФА Райнер Кох заявил: "Это очень сложная ситуация, которая может меняться ежечасно, и, конечно, мы все за ней следим".
Будет ли он обращаться в УЕФА по поводу спонсорства "Газпрома"?
"На данный момент речь идет об обеспечении мира во всем мире, потому что это гораздо важнее, чем футбол. УЕФА сообщит о любых последствиях для футбола, если это будет необходимо", – подытожил Кох.
Напомним, что 22 февраля РФ официально признала так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.
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