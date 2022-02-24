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Один из лучших тренеров современности. Сегодня День рождения у Ханси Флика

Германия
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Пошел на повышение из Мюнхена в Бундестим

Один из лучших тренеров современности. Сегодня День рождения у Ханси Флика

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ханс-Дитер "Ханси" Флик родился 24 февраля 1965-го в Гейдельберге (Баден-Вюртемберг). Немецкий футболист, полузащитник, тренер и функционер. Главный тренер сборной Германии.

Также специалист работал в стане ранее Бундестим ассистентом (2006-2014) и спортивным директором (2014-2017), еще он тренировал "Хоффенхайм" и Бамменталь".

Флик возглавил "Баварию" в 2019 году и выиграл с ней 6 трофеев. С Ханси мюнхенцы взяли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Они почти смогли повторить рекорд "Барселоны", которая выиграла шесть трофеев за 2009-й год.

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