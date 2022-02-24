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"Солидарность с народом Украины". Немецкий бывший клуб Скрипника поддержал Украину, защищающуюся от нападения России

Германия
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Вся цивилизованная Европа - вместе з Украиной

"Солидарность с народом Украины". Немецкий бывший клуб Скрипника поддержал Украину, защищающуюся от нападения России

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Представитель второй Бундеслиги, лидер турнирной таблицы, а ранее – участник первой Бундеслиги и клуб, в котором играл и тренировал нынешний коуч "Зари" Виктор Скрипник, в своем официальном аккаунте в твиттер поддержал Украину, которая защищается от нападения российского захватчика.

"Мы шокированы и поражены. После нападения России на Украину внутри Европы бурлит война. Наша симпатия и солидарность – народу Украины", - выразил свою позицию бременский клуб.

Отметим, что сегодня утром, 24-го февраля 2022-го года, страна-агрессор Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Ведутся боевые действия. Чемпионат Украины уже официально приостановлен.

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В статье: Вердер (Бремен) война с Россией
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