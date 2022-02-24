"Солидарность с народом Украины". Немецкий бывший клуб Скрипника поддержал Украину, защищающуюся от нападения России

Представитель второй Бундеслиги, лидер турнирной таблицы, а ранее – участник первой Бундеслиги и клуб, в котором играл и тренировал нынешний коуч "Зари" Виктор Скрипник, в своем официальном аккаунте в твиттер поддержал Украину, которая защищается от нападения российского захватчика.

"Мы шокированы и поражены. После нападения России на Украину внутри Европы бурлит война. Наша симпатия и солидарность – народу Украины", - выразил свою позицию бременский клуб.

Wir sind erschüttert und betroffen. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine herrscht Krieg mitten in Europa. Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine! (1/2)#Ukraine | #Russland | #Werder pic.twitter.com/s6IUIVXk0h — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 24, 2022

Отметим, что сегодня утром, 24-го февраля 2022-го года, страна-агрессор Россия начала полномасштабное наступление на Украину. Ведутся боевые действия. Чемпионат Украины уже официально приостановлен.