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Шальке объявил об уходе из наблюдательного совета клуба менеджера. Он причастен к Северному потоку-2 и попал под санкции
Окупант должен нести потери по всем фронтам
фото - Bild
Немецкий "Шальке", ныне играющий во втором немецком дивизионе, объявил об уходе из наблюдательного совета клуба Матиаса Варнига. Чиновник сам ушел в отставку, отреагировав на полномасштабное вторжение России в Украину. Варнинг причастен к проекту Северного потока - 2 и попал под введенные ранее санкции США.
Matthias Warnig hat den Aufsichtsrat des #S04 am Donnerstag (24.2.) darüber informiert, dass er mit sofortiger Wirkung sein Aufsichtsratsmandat niederlegt.— FC Schalke 04 (@s04) February 24, 2022
Напомним, что титульный спонсор "Шальке" – российская компания "Газпром". Ранее авторитетное немецкое издание Bild на своих фотографиях зарисовывало логотип этой вражеской структуры сине-желтой надписью "Свободу Украине".
Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все, кто способен держать в руках оружие, могут его получить для защиты Украины.
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