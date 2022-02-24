Шальке объявил об уходе из наблюдательного совета клуба менеджера. Он причастен к Северному потоку-2 и попал под санкции

Немецкий "Шальке", ныне играющий во втором немецком дивизионе, объявил об уходе из наблюдательного совета клуба Матиаса Варнига. Чиновник сам ушел в отставку, отреагировав на полномасштабное вторжение России в Украину. Варнинг причастен к проекту Северного потока - 2 и попал под введенные ранее санкции США.

Matthias Warnig hat den Aufsichtsrat des #S04 am Donnerstag (24.2.) darüber informiert, dass er mit sofortiger Wirkung sein Aufsichtsratsmandat niederlegt. — FC Schalke 04 (@s04) February 24, 2022

Напомним, что титульный спонсор "Шальке" – российская компания "Газпром". Ранее авторитетное немецкое издание Bild на своих фотографиях зарисовывало логотип этой вражеской структуры сине-желтой надписью "Свободу Украине".

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все, кто способен держать в руках оружие, могут его получить для защиты Украины.