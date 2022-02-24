"Наши мысли с народом Украины". Клуб Бундеслиги поддержал Украину

Представитель Бундеслиги "Майнц" в своем официальном аккаунте в твиттер поддержал Украину, которая защищается от нападения российского захватчика.

"Сегодня нам тяжело думать о футболе. Наши мысли и соболезнования с народом Украины. Мира и только мира", - написал немецкий клуб в соцсетях.

Heute fällt es uns schwer an Fußball zu denken. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den Menschen in der #Ukraine. ???????? Es gibt keine Alternative zum Frieden. #mainz05 pic.twitter.com/7mRB1Y8gox — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) February 24, 2022

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.