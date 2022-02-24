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"Наши мысли с народом Украины". Клуб Бундеслиги поддержал Украину

Германия
(1 голосов)

Еще один немецкий клуб стал на нашу сторону

"Наши мысли с народом Украины". Клуб Бундеслиги поддержал Украину

Фото: facebook.com/1fsvmainz05

Новина українською

Представитель Бундеслиги "Майнц" в своем официальном аккаунте в твиттер поддержал Украину, которая защищается от нападения российского захватчика.

"Сегодня нам тяжело думать о футболе. Наши мысли и соболезнования с народом Украины. Мира и только мира", - написал немецкий клуб в соцсетях.

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

Читайте также"Солидарность с народом Украины". Немецкий бывший клуб Скрипника поддержал Украину, защищающуюся от нападения России
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В статье: Майнц война с Россией
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