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"Наши мысли с народом Украины". Клуб Бундеслиги поддержал Украину
Еще один немецкий клуб стал на нашу сторону
Фото: facebook.com/1fsvmainz05
Представитель Бундеслиги "Майнц" в своем официальном аккаунте в твиттер поддержал Украину, которая защищается от нападения российского захватчика.
"Сегодня нам тяжело думать о футболе. Наши мысли и соболезнования с народом Украины. Мира и только мира", - написал немецкий клуб в соцсетях.
Heute fällt es uns schwer an Fußball zu denken. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei den Menschen in der #Ukraine. ???????? Es gibt keine Alternative zum Frieden. #mainz05 pic.twitter.com/7mRB1Y8gox— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) February 24, 2022
Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.
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