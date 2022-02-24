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Боруссия Дортмунд: Мы потрясены тем, что на европейской земле разразилась война

Германия
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С нами весь мир

Боруссия Дортмунд: Мы потрясены тем, что на европейской земле разразилась война

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Новина українською

Пресс-служба немецкой "Боруссии Д" выступила с заявлением на фоне войны Украины с рф.

"Мы потрясены и опечалены тем, что на европейской земле разразилась война. Наш клуб решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права! Наши мысли с народом Украины".

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) война с Россией
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