Боруссия Дортмунд: Мы потрясены тем, что на европейской земле разразилась война

Пресс-служба немецкой "Боруссии Д" выступила с заявлением на фоне войны Украины с рф.

"Мы потрясены и опечалены тем, что на европейской земле разразилась война. Наш клуб решительно осуждает это вопиющее нарушение международного права! Наши мысли с народом Украины".

Wir sind erschüttert und betroffen, dass auf europäischem Boden ein Krieg ausgebrochen ist. Der BVB verurteilt diesen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht auf das Schärfste! Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der #Ukraine. — Borussia Dortmund (@BVB) February 24, 2022

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.