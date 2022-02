Газпром – это клеймо стыда и зла. Шальке объявил о снятии логотипа спонсора клуба с футболок

Немецкий "Шальке", спонсором которого является российская компания "Газпром", объявил о снятии логотипа компании с футболок всех клубных команд гельзенкирхенцев. Теперь вместо логотипа компании, работающей на страну-оккупанта, будет красоваться надпись "Шальке 04".

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7