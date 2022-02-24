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Газпром – это клеймо стыда и зла. Шальке объявил о снятии логотипа спонсора клуба с футболок

Германия
(2 голосов)
Газпром – это клеймо стыда и зла. Шальке объявил о снятии логотипа спонсора клуба с футболок

UA-Футбол
Новина українською

Немецкий "Шальке", спонсором которого является российская компания "Газпром", объявил о снятии логотипа компании с футболок всех клубных команд гельзенкирхенцев. Теперь вместо логотипа компании, работающей на страну-оккупанта, будет красоваться надпись "Шальке 04".

Также ранее сообщалось, что из наблюдательного совета "Шальке 04" ушел один из менеджеров, прямо связанный с проектом оккупантов "Северный поток 2". Он попал под санкции.

Также следует отметить, что "Газпром" является титульным спонсором Лиги чемпионов. На завтра, 25-го февраля, УЕФА запланировал внеочередной исполком, где будут приняты несколько решений, обусловленных нападением России на Украину.

Добавим, что УАФ официально призвала УЕФА и ФИФА исключить все российские команды из международных соревнований.

Читайте также"Просьба запретить российским командам участие в международных соревнованиях". УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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white_Ball
24.02.2022 в 17:13
Бла-бла-бла, когда уже перейдут к конкретным мерам?
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 17:00
А від спонсорства теж відмовились?...
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