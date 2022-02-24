Газпром – это клеймо стыда и зла. Шальке объявил о снятии логотипа спонсора клуба с футболок

Немецкий "Шальке", спонсором которого является российская компания "Газпром", объявил о снятии логотипа компании с футболок всех клубных команд гельзенкирхенцев. Теперь вместо логотипа компании, работающей на страну-оккупанта, будет красоваться надпись "Шальке 04".

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7 — FC Schalke 04 (@s04_en) February 24, 2022

Также ранее сообщалось, что из наблюдательного совета "Шальке 04" ушел один из менеджеров, прямо связанный с проектом оккупантов "Северный поток 2". Он попал под санкции.

Также следует отметить, что "Газпром" является титульным спонсором Лиги чемпионов. На завтра, 25-го февраля, УЕФА запланировал внеочередной исполком, где будут приняты несколько решений, обусловленных нападением России на Украину.

Добавим, что УАФ официально призвала УЕФА и ФИФА исключить все российские команды из международных соревнований.