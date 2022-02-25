"Мы против войны". Тур Бундеслиги начался с демонстрации поддержки Украины в войне с оккупантом

Сегодня, 25-го февраля, стартовал 24-й тур чемпионата Германии. Но перед стартовым свистком футболисты "Хоффенхайма" и "Штутгарта" совместно продемонстрировали сине-желтый баннер в поддержку Украины. "Стоп войне – мы против войны", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина уже вторые сутки отражает наступление России. Прямо сейчас оккупант усиленно штурмует Киев, но украинские военные и отряды самообороны дают достойный отпор врагу.