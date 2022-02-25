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"Мы против войны". Тур Бундеслиги начался с демонстрации поддержки Украины в войне с оккупантом
Украину поддерживают везде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25-го февраля, стартовал 24-й тур чемпионата Германии. Но перед стартовым свистком футболисты "Хоффенхайма" и "Штутгарта" совместно продемонстрировали сине-желтый баннер в поддержку Украины. "Стоп войне – мы против войны", - говорится в сообщении.
#StopWar #Ukraine pic.twitter.com/Fdq9lEjctr— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 25, 2022
Напомним, Украина уже вторые сутки отражает наступление России. Прямо сейчас оккупант усиленно штурмует Киев, но украинские военные и отряды самообороны дают достойный отпор врагу.
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