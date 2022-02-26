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Бундеслига. Диаби ведёт Байер в ЛЧ, Фрайбург возвращается в топ-4

Германия
(1 голосов)

Борьба за еврокубки обещает быть напряженной

Бундеслига. Диаби ведёт Байер в ЛЧ, Фрайбург возвращается в топ-4

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

Бундеслига, 24-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Арминия" 3:0

Голы: Аларио (29), Диаби (57, 81)

Фрайбург, "Европа-Парк"

"Фрайбург" – "Герта" 3:0

Голы: Грифо (12, пен), Шаде (83), Хелер (86)

Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" М – "Вольфсбург" 2:2

Голы: Тюрам (42), Эмболо (82) – Винд (6), Борно (33)

Удаление: Лакруа (70, гости)

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерей"

"Унион" – "Майнц" 3:1

Голы: Харагучи (7), Беккер (56), Авоньи (75) – Бургзорг (90)

Удаление: Кор (60, гости)

Гройтер Фюрт, "Тролли Арена"

"Гройтер" – "Кёльн" 1:1

Голы: Грисбек (69) – Кайнц (53)

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