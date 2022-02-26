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Бундеслига. Диаби ведёт Байер в ЛЧ, Фрайбург возвращается в топ-4
Борьба за еврокубки обещает быть напряженной
Фото: Faisal HQ, Twitter
Бундеслига, 24-й тур
Леверкузен, "БайАрена"
"Байер" – "Арминия" 3:0
Голы: Аларио (29), Диаби (57, 81)
Фрайбург, "Европа-Парк"
"Фрайбург" – "Герта" 3:0
Голы: Грифо (12, пен), Шаде (83), Хелер (86)
Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"
"Боруссия" М – "Вольфсбург" 2:2
Голы: Тюрам (42), Эмболо (82) – Винд (6), Борно (33)
Удаление: Лакруа (70, гости)
Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерей"
"Унион" – "Майнц" 3:1
Голы: Харагучи (7), Беккер (56), Авоньи (75) – Бургзорг (90)
Удаление: Кор (60, гости)
Гройтер Фюрт, "Тролли Арена"
"Гройтер" – "Кёльн" 1:1
Голы: Грисбек (69) – Кайнц (53)
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