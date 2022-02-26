Бундеслига. Диаби ведёт Байер в ЛЧ, Фрайбург возвращается в топ-4

Бундеслига, 24-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Арминия" 3:0

Голы: Аларио (29), Диаби (57, 81)

Леверкузен продолжает уверенно двигаться прямиком в Лигу Чемпионов. "Байер" одержал уверенную победу над "Арминией", ставшей для команды Херардо Сеоане пятой в шести последних турах. Травмированного Патрика Шика достойно подменил Лукас Аларио, открывший счёт в матче на 29-й минуте матча. После перерыва на первый план вышел Мусса Диаби, находящийся в огненной форме последние недели. Француз оформил дубль после двух сольных проходов, и довёл счёт до разгромного. У Диаби 7 голов в 5 последних матчах, у "Байера" – плюс 4 очка от конкурентов за топ-4.

Фрайбург, "Европа-Парк"

"Фрайбург" – "Герта" 3:0

Голы: Грифо (12, пен), Шаде (83), Хелер (86)

"Фрайбург" не стал терять времени даром, и тоже закрепился в топ-4, разгромив одного из аутсайдеров в лице "Герты". Винченцо Грифо в дебюте вывел хозяев вперёд, реализовал пенальти. После этого команды долго бились, но в концовке коллектив Кристиана Штрайха забил ещё дважды, по разнице мячей даже запрыгнув в зону Лиги Чемпионов. Счёт слегка обманчив – "Герта" создала моментов на 2.59 xG и вполне могла побороться за результат сегодня.

Менхенгладбах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" М – "Вольфсбург" 2:2

Голы: Тюрам (42), Эмболо (82) – Винд (6), Борно (33)

Удаление: Лакруа (70, гости)

Два главных неудачника сезона Гладбах и "Вольфсбург" встретились на "Боруссия-Парк", чтоб узнать, кто же из них всё-таки хуже. "Волки" бодро начали, поведя 0:2 к 33-й минуте. Свой второй гол за новую команду забил Йонас Винд, а затем его поддержал Себастьян Борно, положив мяч головой с корнера. "Боруссии" удалось отыграть один усилиями Тюрама до перерыва, а в самой концовке хозяева всё же сравняли счёт, воспользовавшись численным большинством после удаления Лакруа. 2:2. Гладбах в пяти очках от зоны вылета, "Вольфсбург" – в шести.

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерей"

"Унион" – "Майнц" 3:1

Голы: Харагучи (7), Беккер (56), Авоньи (75) – Бургзорг (90)

Удаление: Кор (60, гости)

"Унион" немного поправил моральный дух после трёх поражений кряду в Бундеслиге. Первой жертвой берлинцев в феврале стал "Майнц". Харагучи и Беккер обеспечили необходимый перевес в первый час, а затем у гостей удалился Доминик Кор и игра была закончена. Напоследок Авоньи и Бургзорг обменялись голами, но это уже не имело никакого значения. 3:1. "Унион" набирает 37 пунктов и продолжает соперничество за еврокубки.

Гройтер Фюрт, "Тролли Арена"

"Гройтер" – "Кёльн" 1:1

Голы: Грисбек (69) – Кайнц (53)

"Гройтер" не сдаётся. Новичок Бундеслиги вновь избежал поражения, отобрав очки у одной из лучших команд чемпионата с точки зрения формы в последние недели – "Кёльна". Что уж говорить, если им удалось сдержать Антони Модеста – за последние 8 туров француз не смог забить только "Баварии". "Гройтер" всё ещё на самом дне и в 8 очках от спасения, но с таким духом они ещё окажут сопротивление "Герте" и другим лентяям.