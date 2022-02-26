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Вместо тысячи слов. Сине-желтая капитанская повязка Роберта Левандовского

Германия
(7 голосов)

Польша с нами. И не только в футболе

Вместо тысячи слов. Сине-желтая капитанская повязка Роберта Левандовского

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Польша поддерживает Украину в войне с российским оккупантом на всех уровнях. Не стоит в стороне и выдающаяся футбольная фигура Польши – Роберт Левандовский.

Его капитанская повязка в сегодняшнем матче "Баварии" против "Айнтрахта". Вместо тысячи слов.

Вместо тысячи слов. Сине-желтая капитанская повязка Роберта Левандовского - изображение 1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: война с Россией
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