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Вместо тысячи слов. Сине-желтая капитанская повязка Роберта Левандовского
Польша с нами. И не только в футболе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польша поддерживает Украину в войне с российским оккупантом на всех уровнях. Не стоит в стороне и выдающаяся футбольная фигура Польши – Роберт Левандовский.
Его капитанская повязка в сегодняшнем матче "Баварии" против "Айнтрахта". Вместо тысячи слов.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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