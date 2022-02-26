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Айнтрахт – Бавария 0:1. Сане приносит трудную победу

Германия
(1 голосов)

Мюнхенцы дожали соперника в концовке матча

Айнтрахт – Бавария 0:1. Сане приносит трудную победу

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

Бундеслига, 24-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Арена"

"Айнтрахт" – "Бавария" 0:1

Гол: Сане (71)

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер, Тута – Ленц (Хауге, 78), Соу, Хрустич (Ламмерс, 83), да Коста – Костич, Кнауфф (Борре, 67) – Линдстрём (Камада, 82)

"Бавария": Ульрайх – Эрнандес, Зюле, Упамекано – Коман (Чупо-Мотинг, 89), Забитцер (Сане, 67), Киммих, Павар – Мусиала (Рока, 82), Гнабри – Левандовски

Предупреждения: Ленц (32) – Эрнандес (32), Киммих (64)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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