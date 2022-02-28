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Официально: немецкий Шальке прекратил сотрудничество с газпромом
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S04
Футбольный клуб "Шальке" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с компанией "газпром". Правление "горняков" приняло данное решение с одобрения наблюдательного совета. Дополнительная информация появится в ближайшее время.
"газпром" являлся спонсором немецкого клуба с 2006 года.
"Шальке" получал от российской компании 10 миллионов евро за один сезон – это огромные деньги как для клуба Бундеслиги 2. Контракт действовал до 2025 года. Если бы "Шальке" вернулся в высший дивизион Германии и попал в еврокубки, то 10 млн превратились бы в 30.
Der Vorstand des FC Schalke 04 hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Partnerschaft zwischen dem #S04 und #GAZPROM vorzeitig zu beenden.— FC Schalke 04 (@s04) February 28, 2022
Weitere Infos folgen in Kürze. pic.twitter.com/0Xk3TLty0I
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