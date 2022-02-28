Официально: немецкий Шальке прекратил сотрудничество с газпромом

Футбольный клуб "Шальке" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с компанией "газпром". Правление "горняков" приняло данное решение с одобрения наблюдательного совета. Дополнительная информация появится в ближайшее время.

"газпром" являлся спонсором немецкого клуба с 2006 года.

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"Шальке" получал от российской компании 10 миллионов евро за один сезон – это огромные деньги как для клуба Бундеслиги 2. Контракт действовал до 2025 года. Если бы "Шальке" вернулся в высший дивизион Германии и попал в еврокубки, то 10 млн превратились бы в 30.