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Официально: немецкий Шальке прекратил сотрудничество с газпромом

Германия
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Официально: немецкий Шальке прекратил сотрудничество с газпромом

S04

Новина українською

Футбольный клуб "Шальке" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с компанией "газпром". Правление "горняков" приняло данное решение с одобрения наблюдательного совета. Дополнительная информация появится в ближайшее время.

"газпром" являлся спонсором немецкого клуба с 2006 года.

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"Шальке" получал от российской компании 10 миллионов евро за один сезон – это огромные деньги как для клуба Бундеслиги 2. Контракт действовал до 2025 года. Если бы "Шальке" вернулся в высший дивизион Германии и попал в еврокубки, то 10 млн превратились бы в 30.

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В статье: Газпром Шальке (Гельзенкирхен)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 14:17
Якомога надалі від того лайна.
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ГенриВол (Волочиськ)
28.02.2022 в 14:01
Іншого спонсора найдуть швидко. Те, що Шальке відмовився один з перших від кровавих грошей, величезна реклама для Шальке і майбутнього спонсора, який їх профінансує. Дякуємо за підтримку, Шальке!!!
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