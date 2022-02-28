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"путин, останови эту войну". Немецкий гранд высказался в поддержку Украины

Германия
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"путин, останови эту войну". Немецкий гранд высказался в поддержку Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба немецкой "Боруссии Дортмунд" выступила с еще одним заявлением на фоне войны Украины с рф.

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"путин, останови эту войну"

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) война с Россией
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