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"путин, останови эту войну". Немецкий гранд высказался в поддержку Украины
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Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба немецкой "Боруссии Дортмунд" выступила с еще одним заявлением на фоне войны Украины с рф.
"путин, останови эту войну"
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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