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Боруссия Дортмунд лишила Герхарда Шредера звания почетного члена клуба 

Германия
(2 голосов)

Экс-канцлер Германии продолжает работать на рф 

Боруссия Дортмунд лишила Герхарда Шредера звания почетного члена клуба 

Фото: BVB

UA-Футбол
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"Боруссия" Дортмунда лишила Герхарда Шредера звания почетного члена клуба, информирует официальный сайт BVB.

Президент "Боруссии" доктор Райнхард Раубалль сообщил Шредеру об этом решении исполнительного комитета BVB на личной встрече с экс-канцлером Германии.

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"Не может оставаться почетным членом "Боруссии" человек, который занимает позиции в российских государственных компаниях в то время как Россия начала свою агрессию против Украины и серьезно нарушает нормы межународного права", - говорится в клубном заявлении.

Бывший канцлер Германии Шредер продолжает быть главой наблюдательного совета компании роснефть. Вчера, по сообщению Reuters, весь его персонал подал заявление об отставке.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) война с Россией
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