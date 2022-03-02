Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд лишила Герхарда Шредера звания почетного члена клуба
Экс-канцлер Германии продолжает работать на рф
Фото: BVB
"Боруссия" Дортмунда лишила Герхарда Шредера звания почетного члена клуба, информирует официальный сайт BVB.
Президент "Боруссии" доктор Райнхард Раубалль сообщил Шредеру об этом решении исполнительного комитета BVB на личной встрече с экс-канцлером Германии.
"Не может оставаться почетным членом "Боруссии" человек, который занимает позиции в российских государственных компаниях в то время как Россия начала свою агрессию против Украины и серьезно нарушает нормы межународного права", - говорится в клубном заявлении.
Бывший канцлер Германии Шредер продолжает быть главой наблюдательного совета компании роснефть. Вчера, по сообщению Reuters, весь его персонал подал заявление об отставке.
Популярное сейчас
- Участник двух Олимпиад от Беларуси едет воевать за Украину
- Ярмоленко - российским футболистам: Почему вы сидите как обосранные?
- 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину помогать нашим вооруженным силам
- "Не могу работать в стране, лидер которой начал войну". Гиздоль покинул пост коуча московского локомотива
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании