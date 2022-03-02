Боруссия Дортмунд лишила Герхарда Шредера звания почетного члена клуба 

"Боруссия" Дортмунда лишила Герхарда Шредера звания почетного члена клуба, информирует официальный сайт BVB.

Президент "Боруссии" доктор Райнхард Раубалль сообщил Шредеру об этом решении исполнительного комитета BVB на личной встрече с экс-канцлером Германии.

"Не может оставаться почетным членом "Боруссии" человек, который занимает позиции в российских государственных компаниях в то время как Россия начала свою агрессию против Украины и серьезно нарушает нормы межународного права", - говорится в клубном заявлении.

Бывший канцлер Германии Шредер продолжает быть главой наблюдательного совета компании роснефть. Вчера, по сообщению Reuters, весь его персонал подал заявление об отставке.