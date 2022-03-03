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Боруссия Дортмунд отправила в Украину 160 тонн медикаментов
Помощь от немецкого клуба
Фото: BVB
Футболисты "Боруссии" Дортмунд, члены клуба, его болельщики и работники организовали масштабный сбор средств на помощь пострадавшим от войны россии против Украины.
Первый результат работы нового фонда - 160 тонн медикаментов, которые уже были отправлены в Украину неправительственной организацией Libereco, пишет Ruhr Nachrichten.
В клубе продолжают принимать пожертвования, также клубные и болельщицкие организации BVB помогают с поиском жилья для беженцев.
Ранее "Боруссия" Дортмунд
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