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Боруссия Дортмунд отправила в Украину 160 тонн медикаментов

Германия
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Помощь от немецкого клуба

Боруссия Дортмунд отправила в Украину 160 тонн медикаментов

Фото: BVB

UA-Футбол
Новина українською

Футболисты "Боруссии" Дортмунд, члены клуба, его болельщики и работники организовали масштабный сбор средств на помощь пострадавшим от войны россии против Украины.

Первый результат работы нового фонда - 160 тонн медикаментов, которые уже были отправлены в Украину неправительственной организацией Libereco, пишет Ruhr Nachrichten.

В клубе продолжают принимать пожертвования, также клубные и болельщицкие организации BVB помогают с поиском жилья для беженцев.

Ранее "Боруссия" Дортмунд лишила звания почетного члена клуба пропутинского политика и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии
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