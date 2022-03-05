Бундеслига, 25-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Байер" 1:1

Голы: Зюле (18) – Мюллер (36, автогол)

"Бавария": Ульрайх – Ричардс (Сане, 61), Упамекано, Зюле, Павар – Мусиала, Киммих – Гнабри (Чупо-Мотинг, 74), Мюллер (Забитцер, 61), Коман (Сарр, 86) – Левандовски

"Байер": Градецки – Инкапье, Та, Тапсоба – Баккер (Коссуну, 82), Демирбай, Арангис, Фримпонг – Диаби (Азмун, 89), Адли (Паласиос, 70) – Виртц (Аларио, 89)

Предупреждения: Баккер (32), Демирбай (54) – Коман (72)

Центральная вывеска тура Бундеслиги полностью оправдала ожидания. "Бавария" и "Байер" выдали ярчайший обоюдоострый поединок в лучших немецких традициях, а итоговая ничья выглядит единственным справедливым исходом этой рубки – проиграть сегодня не заслуживал никто. Разве что голов можно было увидеть больше, но тут сказалась травма Патрика Шика и прикрытый Левандовски.

С самого начала команды более-менее чётко распределили роли: "рекордмайстер" забрал мяч к себе и пытался терпеливо вскрывать оборону претендента. В ответ "фармацевты" очень дерзко и колко били в контратаках, заставляя Ульрайха всерьёз поработать. Херардо Сеоане явно удивил соперника схемой с тремя ЦЗ, и в первой тайме это позволяло "Байеру" быть даже лучше. Счёт 1:1 к перерыву был вполне закономерен, но вот сами голы выдались слегка нелепыми: нелюбимец мюнхенской публики Зюле забил с корнера, а в ответ последовал глупый автогол от Томаса Мюллера – такие решения от раумдойтера редко увидишь.

Во второй половине Нагельсманн перестроился и сумел ограничить соперников дерзкой заменой Сане на Ричардса. Всего 3 удара "Байера" во втором тайме не дадут сорвать. Однако банда Сеоане всё равно создавала остроту – реже, но ещё опаснее. Виртц обязан был забивать с пары метров после того, как малыш Адли оттеснил корпусом гиганта Зюле. Впрочем, как и Фримпонг незадолго до финального свистка. Голова Роберта могла качнуть чашу весов в обратную сторону, но удар поляка в концовке также ушёл мимо.

Всего 1:1 при общем xG больше 5, зато никто не оказался поверженным. "Байер" показал, что действительно может быть претендентом и конкурировать с самой "Баварией", даже без главного бомбардира. Вот только пересекаются эти две силы лишь когда "фармацевты" на пике, а "рекордмайстер" на спаде. Оттого и 14 очков между ними. Но всё равно отрадно, что "Баварию", оказывается, можно не только обыграть по счёту, но и переиграть в футбол.