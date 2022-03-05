Бундеслига. Битва Лейпцига и Фрайбурга за топ-4, Айнтрахт прервал серию неудач

Бундеслига, 25-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Фрайбург" 1:1

Голы: Анхелиньо (90) – Демирович (38)

Анхелиньо спас ничью для "РБ Лейпциг" в битве за зону Лиги Чемпионов против "Фрайбурга". Обе команды делили четвёртую строчку с "Хоффенхаймом", имея по 40 очков в активе. Теперь всё в руках последних, однако с "Кёльном" на выезде "бело-синим" ещё придётся пострадать.

"Фрайбург" плотно закрылся у своих ворот с первых минут встречи, серьёзно затрудняя игру для "быков". Ещё сложнее ситуация для команды Тедеско стала после глупого провала в защите на 38-й минуте, приведшего к голу от Эдмедина Демировича. В конце концов "РБ Лейпциг" таки взял своё. Заслуженный гол последовал на последней основной минуте, а ему предшествовал целый тайм штурма от хозяев. 1:1. "Быки" сохранили место в топ-4, но вся борьба впереди.

Берлин, "Олимпийский стадион"

"Герта" – "Айнтрахт" 1:4

Голы: Зельке (61) – Кнауфф (17), Тута (48), Линдстрём (56), Борре (63)

"Айнтрахт" наконец прорвало. После серии из трёх поражений кряду "орлы" разгромили "Герту", отправив в ворота столичной команды 4 мяча. Нынешнюю "Герту" не разносит только ленивый, но всё равно важные 3 очка для морального духа бойцов Оливера Гласнера. А берлинцы ровно там, где и должны быть – в зоне вылета.

Из важных событий: первый мяч Ансгара Кнауффа за "Айнтрахт", издевательский артиллерийский гол Йеспера Линдстрёма по пустым воротам и долгожданный точный выстрел колумбийца Борре – первый за 2 месяца.

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Унион" 1:0

Гол: Авоньи (24, автогол)

"Вольфсбург" буквально обокрал "Унион", добыв минимальную победу на "Фольксваген Арена". Эти три очка позволят "волкам" забыть о беспокойстве за своё место в элите, но справедливыми их назвать язык не поворачивается.

Обидный автогол Тайво Авоньи оказался единственным в матче. "Унион" надёжно оборонялся, но забил сам себе. Затем берлинцы отчаянно атаковали хозяев и наработали на гола 2-3, но ни один из них не воплотился в реальность. 1:0. Крайне обидное поражение "железных", ставшее для них 4 в 5 матчах. За еврокубки с такой удачей бороться будет трудно.

Бохум, "Вовония Рурштадион"

"Бохум" – "Гройтер" 2:1

Голы: Ляйч (35), Лосилла (71) – Белла-Кочап (64, автогол)

Оба новичка Бундеслиги радуют глаз своей игрой в этом сезоне. Но их сегодняшняя личная дуэль чётко прояснила, почему одни из них останутся в элите, а вторые неизбежно вылетят во второй дивизион. "Бохум" как всегда придумал себе проблемы сам, и очередной автогол бедолаги Белла-Кочапа стал этому подтверждением. Но затем "несгибаемые" тут же исправили ситуацию и забрали заслуженную победу.