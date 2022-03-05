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Бундеслига. Битва Лейпцига и Фрайбурга за топ-4, Айнтрахт прервал серию неудач

Германия
(1 голосов)

А также неугомонный Бохум

Бундеслига. Битва Лейпцига и Фрайбурга за топ-4, Айнтрахт прервал серию неудач

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Бундеслига, 25-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Фрайбург" 1:1

Голы: Анхелиньо (90) – Демирович (38)

Берлин, "Олимпийский стадион"

"Герта" – "Айнтрахт" 1:4

Голы: Зельке (61) – Кнауфф (17), Тута (48), Линдстрём (56), Борре (63)

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Унион" 1:0

Гол: Авоньи (24, автогол)

Бохум, "Вовония Рурштадион"

"Бохум" – "Гройтер" 2:1

Голы: Ляйч (35), Лосилла (71) – Белла-Кочап (64, автогол)

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В статье: Герта (Берлин) Гройтер Фюрт Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) РБ Лейпциг Фрайбург Вольфсбург Бохум (Германия)
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