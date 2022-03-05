Германия
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Бундеслига. Битва Лейпцига и Фрайбурга за топ-4, Айнтрахт прервал серию неудач
А также неугомонный Бохум
Бундеслига, 25-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Фрайбург" 1:1
Голы: Анхелиньо (90) – Демирович (38)
Берлин, "Олимпийский стадион"
"Герта" – "Айнтрахт" 1:4
Голы: Зельке (61) – Кнауфф (17), Тута (48), Линдстрём (56), Борре (63)
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Унион" 1:0
Гол: Авоньи (24, автогол)
Бохум, "Вовония Рурштадион"
"Бохум" – "Гройтер" 2:1
Голы: Ляйч (35), Лосилла (71) – Белла-Кочап (64, автогол)
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