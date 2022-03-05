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Акция Баварии в поддержку Украины. Фото
Сильное послание
Фото: BeSoccer
"Бавария Мюнхен" провела акцию в поддержку Украины перед и во время домашнего матча Бундеслиги против "Байера". СЕО клуба Оливер Кан заявил:
"Сложно фокусироваться на футбольных заботах со всеми ужасающими событиями войны, которые происходят в Украине. Никто из нас не мог представить, что мы когда-нибудь снова увидим такое в Европе. Война должна быть остановлена. Наши мысли со всеми людьми Украины".
Перед началом матча, как сообщает официальный сайт клуба, стадион "Альянц Арена" был подсвечен в цветах украинского флага. Также футболисты выстроились в центре поля вокруг баннера "Остановите войну!" и провели минуту молчания.
March 5, 2022
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