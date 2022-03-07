Левандовский расторг контракт с Huawei, который работает в россии

Лучший футболист 2021 года по версии ФИФА Роберт Левандовский расторг личный спонсорский контракт с компанией Huawei.

Причина - китайская компания продолжает работать в россии после ее вероломного вторжения в Украину. В принципе, как и прочие корпорации из КНР.

"Мы приняли решение разорвать договор о маркетинговом сотрудничестве между Робертом и Huawei. Таким образом, реализация всех рекламных обязательств с нашей стороны приостановлена", - сообщил представитель Левандовского Томаш Зависляк.

Интересно, что поляк заключил первый контракт с Huawei еще в 2015 году, а с 2020-го и подавно был послом китайской компании в Европе.